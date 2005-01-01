За підробку документів головному бухгалтеру підприємства на Львівщині повідомлено про підозру

Бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення

За складання та видачу неправдивих офіційних документів, а також за внесення до офіційних відомостей неправдивих даних головному бухгалтеру одного з підприємств Львівщини повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Сума збитків – понад 100 тис. грн.

«Працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно з слідчими Дрогобицького відділу поліції та за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури викрили факт внесення до інвентаризаційних описів підприємства завідомо неправдивих відомостей. Бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України», – йдеться у повідомленні Нацполіції Львівщини.

У 2012 році, в ході корпоратизації, на одному з підприємств Дрогобицького району проводилась інвентаризація основних засобів та майна, під час якої головний бухгалтер внесла до інвентаризаційного опису основних засобів неправдиву інформацію про фактичну наявність залізничних шляхів. Проте, як встановили правоохоронці, на час підписання актів 1545 погонних метрів відомчої залізниці фактично були відсутні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.