Суд оштрафував на 85 грн жительку Хмельниччини, яка побила авто ТЦК

Ізяславський районний суд притягнув до адміністративної відповідальності місцеву жительку, яка палицею побила автомобіль ТЦК. За скоєне жінці призначили 85 грн штрафу, а також зобов’язали заплатити 605 грн судового збору.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, інцидент стався 29 березня 2024 року. У соцмережах оприлюднили відео нападу жінок на співробітників Шепетівського районного ТЦК – вони кричали на військовослужбовців, а одна з них розбила палицею скло службового автомобіля Mercedes-Bens. Тоді на місце події викликали правоохоронців, які склали на порушницю адмінматеріали за фактом вчинення дрібного хуліганства.

Як йдеться у постанові суду від 5 квітня, на засіданні Лілія Христунова розкаялася і визнала свою вину. Вона просила врахувати її важкий емоційний стан, пов'язаний із постійними переживаннями за сина, якого мобілізували до ЗСУ. Жінка пообіцяла надалі протиправних дій не вчиняти.

Суддя Віталій Столковський визнав Лілію Христунову винною у вчиненні адміністративного правопорушення за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство) та призначив їх 85 грн штрафу. Крім того, жінка має заплатити 605 грн судового збору.