Партію нарковмісних таблеток вилучили і під час обшуку у помешканні Миколи Чорного

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області визнав винним місцевого мешканця Миколу Чорного у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичного засобу. Прикарпатцю присудили 6 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 29 лютого, протягом 2020-2021 років чоловік неодноразово збував у Калуші таблетки Subutex, які містять наркотичний засіб бупренорфін. Партію нарковмісних таблеток вилучили і під час обшуку у помешканні Миколи Чорного.

Під час судового засідання прикарпатець визнав свою вину і попросив суд затвердити угоду про визнання винуватості та призначити йому узгоджене покарання.

Розглянувши всі матеріали справи, суддя Володимир Онушканич визнав Миколу Чорного винним у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичного засобу та призначив йому покарання у вигляді 6 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також прикарпатець має сплатити 6,6 тис. грн за проведення судових експертиз.