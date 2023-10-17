Кожного разу чоловіки через кордон перевозили 7000 таблеток з нарковмісною речовиною

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду засудила трьох франківчан за контрабанду великих партій наркотиків з Франції в Україну. Чоловіки перевезли 35 тисяч таблеток препарату Subutex, який містить психотропну речовину бупренорфін. Калуський міськрайонний суд призначив наркоторговцям по сім років в’язниці. А в Тернополі за клопотанням прокурорів цей вирок скасували й ув’язнили жителів Прикарпаття на 10 років з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановили, що упродовж липня 2018 року – травня 2019 року четверо членів організованої злочинної групи неодноразово закупляли за кордоном, потім контрабандою перевозили наркотичні засоби в особливо великих розмірах з Франції для подальшого їх збуту на території Івано-Франківської області.

Під час досудового слідства поліцейські встановили, що перший раз чоловіки спробували перевезти велику партію таблеток через кордон 23 вересня 2018 року. Для цього двоє прикарпатців, один обвинувачений й інший, стосовного якого виділене окреме кримінальне провадження, отримали гроші і виїхали в Польщу. Чоловіки прибули до Варшави, де орендували автомобіль Peugeot Expert і поїхали у Францію.

20 вересня 2019 року наркоторговці прибули в Париж і поселилися в готелі IBIS на проспекті Професора Лем’єра. Того ж дня вони зустрілися з французом арабського походження, в якого купили за 18 тис. євро 7000 таблеток Subutex із вмістом наркотичного засобу – бупренорфін.

«Упродовж 21-22 вересня 2018 року заховали таблетки в автомобілі і перевезли їх в Італію. Там на них очікував ще один обвинувачений, який раніше прибув з України. Троє наркоторговців 22 вересня запакували 7000 таблеток в пачки з пральним порошком, для того, щоб вільно перевезти їх через митний кордон в Україні», – йдеться у вироку Тернопільського апеляційного суду від 12 жовтня.

Далі прикарпатці передали упаковки з пральним порошком водіям-перевізникам, які не знали, що насправді перевозять не миючі засоби, а наркотики.

23 вересня 2018 року водій вантажних перевезень пересік митний пункт «Рава-Руська» Львівської митниці, а пізніше доставив пачки з пральним порошком та наркотиками на територію Івано-Франківської області. Один з обвинувачених також перебував в авто і спостерігав, як пройде митницю товар. Після кордону автомобіль прибув у м. Рожнятів Івано-Франківської області, де водій вигрузив пачки з пральним порошком біля будинку батька одного з підозрюваних. Таблетки чоловіки витягнули з миючих засобів і незаконно зберігали з метою збуту. Далі четверо прикарпатців 7000 таблеток Subutex продали невстановленим особам, а отримані гроші розділили між собою.

Наркоторговці ще чотири їздили за кордон в Францію і кожного разу привозили по 7000 таблеток Subutex в пральних порошках. Такі поїздки відбувалися 9 жовтня, 3 грудня 2018 року, 10 лютого 2019 року та 18 травня.

22 травня 2019 року водія, який не підозрював, що перевозить не порошок, а насправді наркотики, зупинили на митному пості «Рава-Руська». Разом з ним перебував і ще один обвинувачений, який спостерігав і супроводжував товар. Під час митного контролю правоохоронці виявили нарковмісні таблетки в пачках з пральним порошком.

Також обшуки провели в автомобілі BMW Х5 одного з обвинувачених та будинку, який належить батьку наркоторговця. Там виявили ті ж таблетки з нарковмісною речовиною. В автомобілі правоохоронці знайшли 112 таблеток, а в помешканні – 34 таблетки.

27 липня 2022 року Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області призначив трьом чоловікам покарання у вигляді 7 років. Прокурори Калуської окружної прокуратури подали апеляційну скаргу, і 12 жовтня колегія суддів Тернопільського апеляційного суду присудила прикарпатцям по 10 років з конфіскацією майна. Також постановила зарахувати в строк відбування покарання попереднє ув’язнення з 22 травня 2019 року.