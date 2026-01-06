Неякісне пальне розмішували прямо у цистернах

На Буковині засудили до трьох років позбавлення волі чоловіка, який розмішував в цистернах пальне і продавав його на заправках області. 39-річний буковинець належав до організованої злочинної групи. Суди над його спільниками ще тривають.

Прокурори довели причетність чоловіка до незаконного виготовлення та збуту фальсифікованого пального, у складі організованої злочинної групи, повідомили в прокуратурі Буковини в понеділок, 5 січня.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що неякісне пальне обвинувачений та його помічники продавали через мережу автозаправних станцій у Чернівецькій та сусідніх областях. 39-річний буковинець відповідав за закупівлю, зберігання, логістику транспортування фальсифікату, а також виконував функції «казначея» – доставляв документи та готівку, отриману від незаконної реалізації.

Фальсифіковане пальне виготовляли прямо під час транспортування — у цистернах, після чого реалізовували під виглядом якісного. У період з грудня 2023 року по листопад 2024 року в незаконний обіг було введено близько 300 тисяч літрів пального.

Суд визнав винним 39-річного жителя Чернівців в участі в незаконному обігу підакцизних товарів. Йому призначили три роки позбавлення волі. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою. На рішення суду можна подати апеляцію.

Додамо, що детективи БЕБ восени 2024 року викрили підприємця з Чернівців, який розмішував пальне і неякісний продукт продавав на заправках Shell. Окрім того, він реалізовував підробний бензин та дизель на заправках інших фірм.