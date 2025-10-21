Личаківський районний суд Львова виніс вирок Миколі Михайленку, який працював водієм в ДСНС в місті Волноваха та добровільно пішов на співпрацю із російськими окупантами.

За матеріалами справи, Микола Михайленко працював водієм у пожежній частині у місті Волноваха, Донецької області з 2018 року. Коли на початку повномаштобного вторгнення його колеги покинули окуповану територію та переїхали на підконтрольну Україні територію, він навмисно залишився у Волновасі, яке перебуває під російською окупацією з 12 березня 2022 року.

Під час розслідування, правоохоронці встановили, що Микола Михайленко прийняв добровільно пропозицію від росіян та перейшов і далі працював водієм у пожежній частині, але вже у «МЧС ДНР». Інформацію про перехід Михайленка на бік окупантів у суді підтвердив також його колега.

Суддя Григорій Жовнір призначив покарання Михайленку у вигляді 14 років позбавлення волі із конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах протягом 12 років. Вирок суду ще можна оскаржити в апеляції.