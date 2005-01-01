За тиждень у Львові проти кору вакцинували майже три тисячі дітей

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Станом на сьогодні від першого січня вірусне захворювання кір у Львові підхопили 85 пацієнтів. З них 63 дитини. У поліклініках з початком нового року батьки масово почали вакцинувати своїх дітей. Пік припав на цей тиждень. Приходили у медзаклади батьки, які раніше відмовлялись щепити своїх дітей.

В сімейній амбулаторії на Тернопільській, 9 за чотири дні цього тижня зробили вже 83 щеплення у дітей. Вперше це робить сім’я дворічного Тимофійка.

«Вважаємо, що є небезпека, тому вирішили щепитися. В садочку ніхто не хворіє, загальна інформація по телебаченню. Зі знайомих не хворів просто лікар попередив, що є епідемія, що краще зробити щеплення», – розповіла мама дворічного хлопчика Галина.

Довгий час відмовлялася від щеплення і ця сім’я. Тож Олесі перше вакцинацію роблять у сім років.

«Поки були сумніви на рахунок вакцин, то ми сумнівались, але зараз є вакцина хороша є можливість придбати хороші вакцини», – сказала мама семирічної дівчинки Оксана.

За місяць дитині мають зробити друге щеплення.

«Трошки боліло і все. Ну як комар», – додала 7-річна Олеся.

Перш ніж зробити вакцинацію, дітей оглядає сімейний лікар. Якщо протипоказів немає, батьки підписують згоду на щеплення.

«Взагалі робиться ця вакцина в рік і в 6 рочків. І вже хто не зробив. Це є і 2 роки, і 3, і 12, і 8 років і ті, хто ще не зробив, і ті хто заплановані», – розповіла медсестра кабінету профілактичних щеплень сімейної амбулаторії Тетяна Євдокимова.

Спалах кору на Львівщині збентежив чимало мешканців. Тільки за цей тиждень у міських поліклініках щепили майже три тисячі дітей.

«Якщо наприклад, в понеділок в наші поліклініки міські звернулися 382 особи, то вже у вівторок було 704, в середу 982, ну і вчора напередодні святої вечері було 730 дещо менше», – повідомив начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб.

Кір ‒ важке захворювання вірусного походження. Якщо хворіє одна людина, у 99% захворіють й інші, які з нею контактували. Не ураженими залишаться ті, хто вакцинований або вже перехворів цією недугою.

«Це є підвищення температури, нежить, кашель, почервоніння очей, сльозотеча може бути, з’являються дрібні білі плями на внутрішній поверхні щік. Через кілька днів з’являється висип», – пояснила заступник головного лікаря комунальної четвертої міської лікарні Віра Капрусь.

Кір небезпечний своїми ускладненнями. Може спричинити пневмонію чи коровий енцефаліт. Єдиний спосіб зупинити інфекцію ‒ щеплення. Тож кабінети вакцинації працюватимуть і в суботу.