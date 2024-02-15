Горохівський районний суд виніс вирок жителю Волині за ухилення від проходження військової служби. За результатами військово-лікарської комісії чоловіка визнали придатним до служби за мобілізацією, вручили повістку, однак у зазначену дату до пункту збору він не прийшов. Пояснив це тим, що «багато його знайомих зникли безвісти чи загинули». Згідно з рішенням суду, волинянину призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Як вказано у вироку суду від 12 лютого, 29 вересня 2023 року військово-лікарська комісія визнала обвинуваченого Едуарда Артисюка придатним до проходження військової служби та того ж дня йому вручили повістку. 5 жовтня 2023 року чоловік мав прийти до пункту збору для подальшого проходження військової служби, але там так і не з’явився. У суді волинянин свою вину визнав. Пояснив свої дії тим, що «вже багато його знайомих зникли безвісти чи загинули». Попросив суворо не карати.

Відомо, що чоловік ніде не працює та не одружений.

Суддя Дмитро Санакоєв визнав Едуарда Артисюка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (ст.336 КК України) й призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на три роки. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.