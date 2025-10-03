Олег С. хотів повернутись на службу

Дрогобицький міськрайонний суд виніс вирок мешканцю Борислава Олегу С., який самовільно залишив військову частину. Суд призначив йому 5 років і 2 два місяці увʼязнення.

Як вказано в матеріалах справи, Олега С. був мобілізований у жовтні 2022 року на посаду розвідника-кулеметника однієї з військових частин. У грудні 2024 року він самовільно залишив військову частину.

У лютому 2025 року він добровільно звернувся до райвідділку й повідомив, що хоче повернутися на службу. Втім суддя Зоряна Павлів визнала Олега С. винним за ч. 5 ст. 407 (СЗЧ) та ч. 4 ст. 408 (дезертирство) ККУ та призначила сукупно 5 років і 2 місяці увʼязнення. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.