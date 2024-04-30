У 2015 році обвинувачений проходив строкову службу у ДПСУ

Мукачівський міськрайонний суд визнав винним уродженця села Жуково Євгена Шніцера в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. За відмову служити через страх за своє життя і перенесену операцію на ключиці закарпатцю присудили 3 роки ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 24 квітня, 29 травня 2023 року Євген Шніцер пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним до служби. Наступного дня він написав заяву про відмову йти до війська через перенесену операцію на ключиці.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою вину і сказав, що відмовився від призову на військову службу під час мобілізації, тому що боїться за своє життя і не має військової підготовки.

«Він сказав, що у 2015 році проходив строкову службу трохи більше одного року у прикордонній службі, де проходив військову підготовку формально 2 тижні, під час якої бойових навиків не здобув. У вчиненому щиро розкаюється. Просив призначити йому покарання із застосуванням іспитового строку», – написано у вироку.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Сергій Камінський визнав Євгена Шніцера винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив йому 3 роки позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.