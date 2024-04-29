Суд вирішив, що вчинок закарпатця є умисним ігноруванням конституційного обов’язку

Мукачівський міськрайонний суд визнав винним уродженця села Вільховиця Івана Пагуту в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. За заяву з відмовою йти до війська закарпатець отримав 3 роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 23 квітня, 24 грудня 2023 року Іван Пагута в приміщенні Мукачівського РТКЦ та CП пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним до служби у війську. Наступного дня він написав заяву про відмову від проходження військової служби під час мобілізації.

Під час судового засідання Іван Пагута визнав свою вину і пояснив, що відмовляється служити через сімейні обставини, бо має на утриманні матір. Натомість суд врахував, що це не є поважною причиною на відстрочку від призову, а вчинок закарпатця є умисним ігноруванням конституційного обов’язку.

Розглянувши всі матеріали справи, суддя Дмитро Задорожко визнав Івана Пагуту винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив йому 3 роки позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.