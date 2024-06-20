Обвинувачений після злочину заховав тіло вбитого у ямі

Рівненський районний суд виніс вирок 42-річному жителю села Заріцьк за вбивство односельця. Обвинувачений наніс потерпілому близько 50 ударів молотком по голові, а потім позбавився від тіла. За скоєне йому призначили 17 років позбавлення волі.

Як повідомили 20 червня у пресслужбі прокуратури області, інцидент стався 3 березня 2023 року. Під час застілля вдома в обвинуваченого між ним і односельцем виник конфлікт. Тоді власник помешкання, який на той час перебував на іспитовому терміні за злочини проти життя та здоров’я, наніс гостю більше 50-ти ударів молотком по голові. Від отриманих травм 46-річний потерпілий помер на місці події, а зловмисник витягнув тіло на вулицю, заховав у ямі й закидав його землею та гілками.

«Зниклого чоловіка почав шукати син із другом. Вони і повідомили до поліції про ймовірне вбивство», – зазначили правоохоронці.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою, свою вину він визнає лише частково.

У суді жителя села Заріцьк визнали винним в умисному вбивстві з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначили остаточне покарання у вигляді 17 років ув’язнення. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.