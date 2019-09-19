Заблокована Facebook «ботоферма» на виборах працювала на користь Гриценка та Вакарчука

Працівники «ботоферми» отримували в чаті Telegram тези про те, які коментарі писати

У Києві під час парламентської кампанії функціонувала «ботоферма», працівники якої писали проплачені коментарі на користь, зокрема, Анатолія Гриценка та його партії «Громадянська позиція», а також Святослава Вакарчука і партії «Голос». Про це йдеться у фільмі-розслідуванні «Я — бот», який створили журналісти проектів «Слідство. Інфо» та «Громадське».

«Ботоферми» — це компанії, які масово створюють несправжніх користувачів соцмереж і від їхнього імені пишуть тисячі коментарів. Українських політиків неодноразово підозрювали у використанні таких ферм, але досі не було очевидним, як це працює, скільки коштує та які обсяги «ботоіндустрії».

«Журналіст «Слідства.Інфо» Василь Бідун півтора місяця працював під прикриттям на київській ботофермі, яка пов’язана з піар-агенцією Pragmatico. Йому давали завдання писати коментарі на підтримку українських політиків, які балотувалися до Верховної Ради. Завдання працівники «ботоферми» отримували в чаті месенджера Telegram у вигляді тез. У них пояснювали, які треба залишати коментарі в соцмережах», — йдеться в розслідуванні.

У фільмі медійники наводять приклад, що інтернет-боти, які працювали в інтересах Анатолія Гриценка та його партії, мали наголошувати на військовому досвіді політика та його фаховості. Водночас боти повинні були критикувати політичних суперників Гриценка — Ігоря Смешка та Святослава Вакарчука. Загалом «ботоферма» написала щонайменше 24 тисячі коментарів в інтересах «Громадянської позиції» та її лідера.

За два тижні до парламентських виборів, десь з 8 липня, ферма почала працювати в інтересах Вакарчука та його партії «Голос», яку боти атакували перед цим. Боти писали коментарі на підтримку політика, акцентуючи на молодих обличчях та незаплямованій репутації членів партії, і залишили в інтересах «Голосу» близько шести тисяч коментарів. Завдань критикувати потенційних конкурентів партії Вакарчука не було.

Журналісти під час розслідування поспілкувалися з цими політиками про їхню причетність до роботи «ботоферми». Гриценко назвав питання журналістів «дилетантськими» та відмовився давати коментар. Натомість Вакарчук заперечив причетність «Голосу» до послуг ботоферми та сказав, що навіть не знає, як ця технологія працює. Він припустив, що проти «Голосу» могли організувати провокацію треті сили.

Також під час парламентської кампанії «ботоферма» підтримувала кількох депутатів у народні депутати. Зокрема, Сергія Сівохо, який балотувався від партії «Слуга народу»: боти щодня залишали сотні хвалебних коментарів про нього. Іще боти регулярно залишали позитивні коментарі на сторінках політика екс-регіонала Сергія Шахова, який вже був народним депутатом та вирішив вдруге балотуватися у Верховну Раду на Луганщині.

Журналісти дізнались, скільки коштує підтримка ботів у соцмережах. У розмові з нібито клієнтом політтехнолог Валерій Савчук назвав вартість послуг платних коментаторів. «В добрі часи, у нас доходило за один коментар до двох доларів за коментар. На цих парламентських виборах ми робили це за 5-7 тисяч доларів – це за 10 тисяч коментарів», – процитували його розслідувачі. Втім потім на офіційний запит журналістів Савчук заявив, що не має жодного відношення до «ботоферм».

За день до публікації розслідування кібербезпека Facebook заблокувала «ботоферму», на якій працював журналіст «Слідства.Інфо».

Як писав ZAXID.NET, раніше Facebook призупинив в Україні діяльність акаунтів і груп, які вели скоординовані кампанії з дезінформації, в тому числі і під час виборів. Загалом йдеться про 168 облікових записів, 149 сторінок і 79 груп, деякі з яких мали мільйони підписників. Серед видалених сторінок – популярні серед неперебірливих читачів псевдоновинні ресурси «Знай.ua», «Politeka», «Hyser», «Акценти» та інші. Сукупно за рекламу цих сторінок Facebook отримав близько 1,6 млн. доларів США.