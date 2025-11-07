Ворожі бійці встановили російський прапор на одній із будівель у Вовчанську, щоб записати пропагандистське відео. Окупантів ліквідувала українська авіація. Про це у четвер, 6 листопада, повідомила 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка.

За даними військових, відео зі встановленням російського прапора у Вовчанську масово поширювали російські пропагандисти 5 листопада. Група окупантів заради пропагандистських кадрів піднялася на одну з будівель Рубіжанського житлового масиву.

«Заради пропагандистського відео група окупантів вилізла на одну з будівель Рубіжанського житлового масиву у місті, помахала своїм триколором, а після цього скупчилась у будівлі неподалік», – йдеться у дописі.

По російських військових відпрацювала українська авіація.

«Черговий доказ, що російське командування не жаліє свій особовий склад, і кидає їх на виконання безглуздих завдань, ціна яких – життя. Знаємо, на заміну цим любителям взяти участь у зйомках пропагандистських відео відправлять нових. Та і вони будуть знищені у Вовчанську», – наголосили українські бійці.

Нагадаємо, 5 листопада військові 425-го полку «Скеля» здійснили успішну операцію у Покровську Донецької області. Штурмовики зачистили будівлю міської ради та встановили на ній прапор України.