Подія сталася у березні 2024 року у селі Горонда на Мукачівщині

На Закарпатті винесли вирок мешканцю Мукачівського району, який зарубав сокирою товариша під час святкування дня народження. За скоєне 19-річному закарпатцю призначили 14 років позбавлення волі.

Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі 19 грудня, подія сталася у березні 2024 року у селі Горонда на Мукачівщині. Місцеві мешканці компанією святкували день народження одного з чоловіків. Після застілля обвинувачений наніс потерпілому удари сокирою по голові і останній помер на місці події.

«У судовому засіданні вдалося встановити, що неприязні відносини між чоловіками були вже давно. При цьому 19-річний закарпатець вину у скоєному не визнав та від будь-яких свідчень у суді відмовився», – зазначили правоохоронці.

Прокурор довів вину закарпатця у вчиненні умисного вбивства і суд призначив підозрюваному 14 років позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.