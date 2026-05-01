Інцидент стався у Нижніх Воротах на в'їзді у Закарпаття

Воловецький районний суд визнав місцевого мешканця Івана Минду винним у побитті працівника правоохоронного органу, призначив йому 4 роки ув’язнення, однак реальний термін покарання замінив на 2 роки іспитового.

Як йдеться у вироку суду від 29 квітня, інцидент стався близько 14:00 20 грудня 2025 року на блокпості у Нижніх Воротах. Обвинувачений за кермом вантажівки обігнав колону автівок перед поліцейською станцією, а коли його зупинив наряд поліції та працівників ДПСУ, затіяв сварку. Під час конфлікту Іван Минда вдарив в обличчя інспектора прикордонної служби.

У суді закарпатець визнав свою вину, пояснив, що під час інциденту був напідпитку і попросив суворо його не карати. Суд також врахував позитивну характеристику обвинуваченого і те, що він не стоїть на обліках в нарколога та психіатра.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Северин Павлюк визнав Івана Минду винним у побоях працівника правоохоронного органу і призначив йому 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки іспитового строку. На вирок можуть подати апеляцію.