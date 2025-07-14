Інцидент стався на залізничному вокзалі у Воловці

Воловецький районний суд визнав місцеву мешканку Маріанну Юрик винною в умисному заподіянні тілесних ушкоджень сержанту поліції і призначив їй 3 роки ув’язнення, замінивши реальний термін покарання на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку, який винесли 10 липня, інцидент стався близько 17:00 6 березня на території залізничного вокзалу селища Воловець, Мукачівського району. Обвинувачена напідпитку кинула бруківку в Renault Duster поліцейських. Камінь розбив скло і, пролетівши через салон автомобіля, влучив у праве плече старшого сержанта поліції, який керував службовим автомобілем. Унаслідок інциденту правоохоронець отримав забій.

Під час судового засідання Маріанна Юрик визнала свою вину, а потерпілий погодився на розгляд справи без його участі. Суд врахував негативну характеристику обвинуваченої і те, що вона не була раніше судимою та не стоїть на обліках у психіатра та нарколога.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олександр Пелих визнав Маріанну Юрик винною у насильстві над правоохоронцем і призначив їй 3 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.