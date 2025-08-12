Підробки їхали на адресу волинського підприємця

На Закарпатській митниці у задекларованому вантажі з дитячими іграшками та аксесуарами виявили контрафактний товар на 500 тис. грн. Понад 16,8 тис. китайських підробок бренду Labubu вилучили до рішення суду.

Як розповіли у Закарпатській митниці 12 серпня, іграшки везли через українсько-словацький кордон у вантажівці на адресу волинського підприємця. Оглянувши вантаж, інспектори виявили товари, що ввозились із можливим порушенням прав інтелектуальної власності.

Після перегляду наданих митницею фотографій правовласник торгівельної марки підтвердив, що іграшки мають ознаки фальсифікованої та контрафактної продукції.

«7440 м’яких іграшок, 8120 брелоків, 1140 силіконових чохлів та 150 чохлів для навушників, які переміщували на митну територію України з порушенням прав інтелектуальної власності, вилучено. Попередня вартість вилученого товару перевищує 500 тис. грн», – зазначили митники.

На підприємця з Волинської області складено протокол про порушення митних правил за ст. 476 Митного кодексу України. Справу скерують до суду.