Чоловіку загрожує 4 тис. євро штрафу

У пункті пропуску «Ужгород», на українсько-словацькому кордоні, у 48-річного жителя Харківщини вилучили 20 тис. євро, не внесені у декларацію. Чоловіку загрожує 4 тис. євро штрафу.

Як розповіли у Закарпатській митниці 14 листопада, харків’янин їхав до Словаччини разом з дружиною та сином, запевнивши, що вивозить 30 тис. євро – по 10 тис. євро на кожного члена сім’ї.

«На підставі оцінки ризиків, митники вивели авто із загального потоку для проведення ретельної перевірки на оглядовому майданчику. Невдовзі серед особистих речей виявили папку з документами, в якій було 50 тис. євро», – зазначили митники.

Водій визнав валюту своєю власністю, сказавши, що отримав гроші від продажу автомобіля. На порушника склали протокол за ч. 1 статті 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються за кордон). Санкція статті передбачає штраф в розмірі 20% суми, що перевищує норму (10 тис. євро на людину). Незадекларовану валюту на майже 1 млн грн вилучили.