За човен і маршрут через Тису кожен з ухилянтів заплатив переправникам 15 тис. доларів

Шістьох чоловіків, які планували незаконно потрапити в Угорщину, затримали ввечері 26 грудня прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону. За човен і маршрут через Тису кожен з ухилянтів заплатив переправникам 15 тис. доларів.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 27 грудня, наряд зупинив чоловіків за 20 метрів від українсько-угорського кордону. Троє ухилянтів спробували втекти і їх затримали за допомогою службового собаки.

«Переправники, яким кожен із зловмисників віддав щонайменше 15 тисяч доларів, спонукали чоловіків до перепливання річки Тиса. Надавши своїм клієнтам гумовий човен, ділки відправили їх на ризикований заплив», – інформують в ДПСУ.

На затриманих склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину державного кордону та злісну непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця ДПСУ. Переправників ухилянтів встановлюють.