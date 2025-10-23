Адвоката та його спільника помістили до ізолятора тимчасового тримання

Правоохоронці затримали члена спілки адвокатів Закарпатської області, який разом зі спільником незаконно переправляв чоловіків за кордон. Йому загрожує до 9 років ув’язнення.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 23 жовтня, 56-річний адвокат з Виноградова поселив ухилянта у себе вдома, провів інструктаж та забезпечив рятувальним жилетом і металевими щипцями.

За схемою чоловіка мали підвезти до Тиси. Після подолання річки, за допомогою щипців він мав пошкодити загороджувальний паркан і перейти на територію Угорщини. За ці послуги військовозобов’язаний сплатив переправникам 5 тис. доларів.

«Правоохоронці затримали обох фігурантів у селі Галабор Берегівського району, за пів кілометра від державного кордону – вони саме транспортували клієнта до місця перетину», – розповіли правоохоронці.

Адвоката та його спільника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вони отримали підозри за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.