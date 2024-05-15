У суді обвинувачений розкаявся і попросив призначити йому покарання у вигляді штрафу

Мукачівський міськрайонний суд визнав місцевого мешканця Володимира Годовича винним в ухиленні від військового обліку. За проігноровану повістку до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії чоловіку присудили 5100 грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 13 травня, за місяць до цього Володимиру Годовичу принесли додому повістку для проходження ВЛК з попередженням від начальника центру комплектування та соцпідтримки про необхідність виконання вимог законодавства щодо військового обліку і надання відомостей щодо стану здоров’я. Володимир Годович повістку проігнорував.

«За таких обставин обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення (проступок), передбачений ч.1 ст.337 КК України, тобто ухилення військовозобов`язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки», – йдеться у вироку.

У суді Володимир Годович визнав свою вину та попросив призначити йому покарання у вигляді штрафу. Суд також врахував, що обвинувачений раніше не був судимий і не перебуває на обліку у психіатра та нарколога.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Наталія Морозова визнала Володимира Годовича винним в ухиленні від військового обліку і призначила йому покарання у вигляді штрафу, розміром 5100 гривень. На вирок можуть подати апеляцію.