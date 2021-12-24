Другий автомобіль чоловік украв, коли відбував іспитовий термін за попередню крадіжку

Мешканець Закарпаття отримав більше 5 років тюрми за викрадення мікроавтобуса та автомобіля у Сваляві. У першому випадку чоловік зайшов до незачиненого Volkswagen і їздив містом, поки його не помітила дружина власника мікроавтобуса, у другому – сів за кермо автомобіля Volkswagen Polo, у якому власниця залишила ключі, поїхав до Мукачева, по дорозі перекинув машину на дах і втік. Один із власників авто відсудив від крадія 43, 7 тис. грн відшкодування, інший – не заявив претензій.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, під час обох крадіжок чоловік був п’яним. Крадіжку мікроавтобуса Volkswagen він скоїв у травні 2019 року, а у вересні 2021, коли відбував іспитовий термін, вкрав Volkswagen Polo.

«Чоловік проник всередину незачиненого мікроавтобуса марки Volkswagen і їздив містом, поки незнайомця за кермом не помітила дружина власника машини. Повторно обвинувачений незаконно заволодів автомобілем місцевої жительки у вересні цього року, скориставшись тим, що жінка випадково залишила ключі в замку багажника. Чоловік їхав у напрямку Мукачева, дорогою підібравши двох знайомих пасажирів. Усе закінчилося тим, що на швидкості водій з’їхав у кювет, автомобіль перекинувся на дах, після чого обвинувачений поспішив покинути місце події», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав мешканця Сваляви винним за ч. 1,2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортними засобами) та присудив йому 5 років 6 місяців позбавлення волі. У тексті вироку зазначається, що один із власників авто відсудив від крадія 38,7 тис. грн матеріальної шкоди. Також суд зобов'язав обвинуваченого компенсувати 5 тис. грн моральної шкоди потерпілому. До набрання чинності вироку, як і на період слідства, чоловік перебуватиме під вартою.