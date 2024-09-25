Хлопці за гроші погодились підпалити авто військовослужбовця

Уродженця Запоріжжя, який підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ в Одесі цього літа, засудили до умовного покарання. Суддя призначив йому рік випробувальних робіт. Відповідний вирок ухвалив суддя Київського районного суду Одеси 20 вересня, передає «Укрінформ».

Згідно з матеріалами справи, 24 липня 2024 року хлопець зі спільником, чия особа наразі не встановлена, сфотографували автомобіль ВАЗ-2105, який перебував в користуванні військових. Після того, як куратор погодив обрану ціль, хлопці підпалили машину. Відеозвіт з доказами підпалу зловмисники відправили замовнику, чия особа наразі також не встановлена. За знищення автомобіля військовослужбовців ЗСУ паліям пообіцяли гроші.

У ході судового розгляду, суд встановив обставини, які пом’якшують покарання, зокрема, зазначається, що підсудний має статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій і збройної агресії РФ, а його батько – учасник бойових дій. Також хлопець сприяв розкриттю злочину та придбав у потерпілого автомобіль, який він раніше підпалив. Окрім цього, він зробив донат на потреби Збройних сил України.

Обвинувачений під час судового розгляду свою вину визнав повністю. З огляду на ці чинники хлопцю скасували покарання у вигляді п’ятирічного ув’язнення, замінивши його на випробувальний строк терміном на один рік. Упродовж року палій має періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, а також повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання. Також хлопець сплатив понад 15 тис. грн за проведення експертизи.

Зазначимо, з початку 2024 року правоохоронці зафіксували 266 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців та волонтерів. Загалом пошкоджено близько 300 авто у різних областях України.