Засідання сесії Львівської облради не відбулося

У четвер, 16 липня, депутати Львівської облради не зібралися на засідання сесії. Прийшли лише 28 обранців, у той час як для кворуму необхідно щонайменше 43 (загальний склад ЛОР 84 депутати). Проігнорували засідання більша частина найбільших фракцій, зокрема, з так званої коаліції «Європейської солідарності» та «Слуги народу». Не зібралися обласні обранці і біля пам’ятника Тарасові Шевченку в центрі Львова, де в той час тривав велелюдний мітинг на підтримку міністра оборони Михайла Федорова.

Це вже третє засідання позачергової сесії Львівської облради, у порядку денному якої 47 питань. Після попередніх двох засідань не розглянутими залишилися понад 30 питань, зокрема, господарських.

На засідання у четвер, 16 липня, прийшли лише 28 обранців. В обласній раді відмовилися надати ZAXID.NET список присутніх, вимагаючи звернутися до них з інформаційним запитом.

ZAXID.NET отримав цей список з власних джерел у депутатському корпусі та проаналізував його.

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На засідання не прийшли:

20 депутатів «Європейської солідарності» (загальний склад фракції 27),

cемеро депутатів «Слуги народу» (загальний склад 9),

шестеро депутатів «Самопомочі» (загальний склад 9),

четверо депутатів «Голосу» (загальний склад 7),

четверо депутатів «Батьківщини» (загальний склад 6),

п’ятеро депутатів НРУ (загальний склад 6),

двоє депутатів «Свободи» (загальний склад 6),

двоє депутатів «За майбутнє» (загальний склад 6),

троє депутатів УГП (загальний склад 5).

ZAXID.NET спробував отримати коментар у в.о. голови Львівської облради Юрія Холода, однак він не знайшов часу для спілкування з приводу цієї теми. Також на дзвінки та повідомлення в месенджері WhatsApp не відповів керівник найбільшої фракції «Європейська солідарність» Олег Дуда.

На засіданні зареєструвалися 28 депутатів, у той час для кворуму необхідно щонайменше 43 (фото ZAXID.NET)

Коментуючи відсутність на засіданні, голова фракції «Самопомочі» Любомир Зубач пояснив: «Якщо глобально – організація видимості роботи обласної ради бажає кращого. Це м’яко кажучи. То пів року не ніхто не вважає за потрібне зібратися, то аврально ледь не через день. Це по-перше. По-друге, особисто я сьогодні взяв участь у засіданні своєї профільної комісії. Щоправда, онлайн. Ну як зміг».

Любомир Зубач підвтердив, що третина фракції «Самопомочі» прийшла на сесію ЛОР. «А от де була фактично повним складом фракція «Слуги народу» та ЄС, які мають тісну співпрацю – велике питання! Мабуть, не хотіли або не вважали за потрібне відповідати на незручні питання щодо нещодавнього скандалу навколо філармонії. Наша фракція робила заяву з цього приводу, і позиція наша не змінилась щодо цього питання», – сказав він.

Керівник фракції «Голос» Ростислав Добош запевнив, що частина депутатів з його фракції були відсутні з поважних причин, оскільки мали раніше заплановані відрядження. На думку Ростислава Добоша, засідання сесії не відбулося, зокрема, з політичних причин.

«Думаю, якісь політичні настанови не дали провести сесію. Деяких майже цілих фракцій не було», – сказав Ростилав Добош ZAXID.NET.

Керівник фракції вважає, що звернення на підтримку Михайла Федорова отримало б підтримку на засіданні. Натомість могли зіграти вирішальну роль у непроведенні засідання події навколо Львівської філармонії, де заступниця директора Іоланта Пришляк заявила про звільнення через конфлікт з в.о. голови ЛОР Юрієм Холодом.

На думку заступника голови фракції «Свобода» Йосифа Ситника, були і політичні, і неполітичні причини неявки депутатів.

«Одні не хочуть голосувати за заяви і звернення, та не "домовилися" з приводу земельних питань щодо Славська (лісові відведення). Інші вже у відпустках. Іншим просто байдуже. Прикро, що все це відбувається у Львівській обласній раді. Це системна криза органів місцевого самоврядування у Львівській області», – вважає Йосиф Ситник. З його слів, двоє депутатів «Свободи» не прийшли на засідання через відрядження.