Підозрюваний купив прилад у постачальника, не проаналізувавши ринок

Правоохоронці оголосили підозру завідувачу підрозділу Міжгірської районної лікарні, який допустив 540 тис. грн переплати за рентген-апарат. Посадовцеві загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 19 листопада, лікарня купила рентген-апарат вартістю 2,6 млн грн. Водночас експертиза визначила, що його ринкова ціна на той момент становила близько 2,1 млн грн.

«48-річний підозрюваний закупив прилад у постачальника, нехтуючи своїми обов’язками, не порівнявши актуальні на той час цінові пропозиції та не проаналізувавши ринок. Відповідно до висновку експерта сума підтверджених збитків держбюджету складає майже 540 тис. грн», – розповіли правоохоронці.

Посадовцеві інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає від 2 до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 4250 грн до 12750 грн або без такого.