За словами президента, політичний діалог між делегаціями просувається повільно

Президент Володимир Зеленський розповів, що доручив переговорній команді від України організувати майбутню зустріч на рівні лідерів України, США та РФ у швейцарській Женеві. Найкращий спосіб досягти прориву в питанні території – це особиста зустріч з Владіміром Путіним. Про це Зеленський повідомив в інтерв’ю виданню Axios 17 лютого.

Український президент заявив, що готовий обговорити виведення військ під час зустрічі лідерів трьох країн, однак закликав Москву відвести свої війська на еквівалентну відстань і відхилив претензії Росії на суверенітет над цією зоною.

Він також додає, що Вашингтон і Київ домовилися, що будь-яка угода повинна бути винесена на референдум українського народу.

Утім, якщо ця угода передбачає просто вихід українських військ з Донбасу, жертвуючи суверенітетом і громадянством людей, які там живуть, він вважає, що вона буде відхилена.

Також він підкреслив, що «емоційно» народ не пробачить владі чи міжнародним партнерам відмову від власних громадян та земель.

Водночас на думку Зеленського, українці приймуть угоду, яка заморозить нинішні лінії фронту на Донбасі.

Окрім того, він відзначив, що політичний діалог просувається повільно, однак військові переговори з Росією в Абу-Дабі були більш продуктивними. У межах цієї зустрічі сторони в основному домовилися про механізм моніторингу припинення вогню за допомогою безпілотників під керівництвом США, якщо таке буде досягнуто.

Україна хоче, щоб до цього процесу також були залучені європейські країни, але росіяни виступають проти.

Нагадаємо, 17 лютого делегації України, США та РФ у Женеві закінчили перший день переговорів в політичному та військовому блоках. У середу, 18 лютого, переговорний процес буде поновлено. За результатами перемовин очікуються заяви від сторін.