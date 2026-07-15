Урсула фон дер Ляєн, Свириденко та Бровді отримали ордени з нагоди Дня Української Державності

У середу, 15 липня, президент Володимир Зеленський до Дня Української Державності нагородив орденами вже колишню премʼєр-міністерку Юлію Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля, який тимчасово очолює уряд, а також президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. Крім того, орденом відзначили командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, йдеться у тексті указів президента.

Згідно з указом №604 про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Української Державності Володимир Зеленський нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Юлію Свириденко та Дениса Шмигаля. Цим орденом відзначають українців за видатні заслуги в державного будівництва та розвитку України.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада проголосувала за відставку Юлії Свириденко та її уряду. Наразі Кабмін тимчасово очолив Денис Шмигаль. Уряд Свириденко працював трохи менше, ніж рік.

Крім того, указом №603 президент нагородив орденом Богдана Хмельницького І ступеня командувача СБС майора Роберта Бровді. Нагороду присвоюють за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Зазначимо, під командуванням Роберта Бровді триває операція з ураження суден російського «тіньового флоту» в Азовському та Чорному морях. Загалом від початку липня в межах цієї операції уразили 136 кораблів.

Також указом №605 Зеленський нагородив президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн новоствореним орденом Європи. Указ про статут ордена та його вигляд Зеленський підписав 15 липня. Зазначимо, державну нагороду створили для відзначення людей за особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в ЄС, а також за внесок у допомогу Україні.