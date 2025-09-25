Під час зустрічі з Трампом Зеленський обговорив потенційну відповідь Росії за атаки на енергетику

Президент США Дональд Трамп підтримує удари по російській енергетичній інфраструктурі та збройних заводах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios, опублікованому 25 вересня.

За словами Зеленського, під час розмови з Трампом в межах саміту Генеральної асамблеї ООН він звернувся до президента США з одним конкретним проханням – визначити нову систему озброєння, яка могла б змусити російського диктатора Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів.

«Президент Трамп знає. Я вчора йому сказав, що нам потрібно – лише одна річ. Вона нам потрібна, але це не означає, що ми її використаємо. Бо якщо вона в нас буде, це додатковий тиск на Путіна, щоб він сів і поговорив», – сказав Зеленський.

Про яке озброєння йдеться, президент України не уточнив, але зазначив, що Трамп пообіцяв «попрацювати над цим».

Крім того, Зеленський натякнув, що центри російської влади можуть стати цілями для українських ударів. Водночас він наголосив, що Україна не буде бомбити цивільне населення, оскільки «ми не терористи».

«Вони мають знати, де розташовуються бомбосховища. Якщо вони не припинять війну – у будь-якому разі вони їх потребуватимуть», – сказав Зеленський.

Також президент розповів, що Дональд Трамп порушив запитання відповіді України на російські удари за принципом «око за око». За словами Зеленського, Трамп погодився на удари по заводах з виробництва дронів та ракетних об’єктів, а також російських критичних підприємств.

«Якщо вони атакують нашу енергетику, президент Трамп підтримує те, що ми можемо відповідати по енергетиці», – сказав Зеленський.

Президент України повідомив, що Україна вже має безпілотники, які здатні завдавати далекобійних ударів углиб території Росії. Водночас він наголосив, що Україна прагне отримати ще одну систему озброєння, яка може пришвидшити кінець війни.

Нагадаємо, напередодні, 24 вересня, українські дрони вдруге за місяць атакували російський НПЗ в Башкортостані, розташований за 1500 км від кордону з Україною. Очевидці повідомили про сильне задимлення, а місцева влада підтвердила пожежу на території НПЗ.