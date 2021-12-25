Володимир Зеленський побажав українцям берегти неймовірне відчуття єднання

Президент України Володимир Зеленський привітав українців, які відзначають Різдво Христове за Григоріанським календарем, і побажав берегти неймовірне відчуття єднання, яке панує сьогодні у серцях. Своє привітання президент опублікував у Telegram.

Президент зазначив, що Різдво Христове є символом найкращих людських чеснот – любові, доброти та милосердя.

«У ці дні ми забуваємо про все погане, пробачаємо один одному образи, віримо в завтра, що наповнене злагоди, гармонії та миру. Будьмо щирі в наших прагненнях не лише раз на рік, і тоді це обов'язково настане. Давайте це неймовірне відчуття єднання, яке панує у наших родинах, у наших серцях, берегти щодня, а отже берегти себе, берегти своїх близьких, берегти Україну», – сказав Зеленський.

відео Офісу президента

Нагадаємо, у суботу, 25 грудня, коли християни західного обряду святкують Різдво, в Україні потепліє в середньому до 0 градусів, місцями очікується мокрий сніг з дощем, на дорогах ожеледиця.