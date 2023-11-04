Зеленський відреагував на резонансну заяву Залужного

У суботу 4 листопада, президент Володимир Зеленський, під час прес-конференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, прокоментував статтю головкома ЗСУ Валерія Залужного в журналі The Economist, зокрема, його слова про важку ситуацію на фронті. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

У своїй статті Залужний заявив, що ситуація на фронті фактично зайшла у «глухий кут», коли жодна зі сторін не може просуватися. Генерал вважає, що для виходу з глухого кута потрібен потужний технологічний стрибок.

Натомість Зеленський заявив, що ситуація не є патовою, а просування ЗСУ є повільним, бо Україна береже своїх військових.

«Це не патова ситуація. Росія контролює небо. Ми бережемо наших військових. Просто кидати, як Росія кидає як м'ясо своїх людей, ніхто не хоче … Як побороти це? F-16, треба чекати, коли хлопці навчаться, коли вони повернуться. Коли на фронті є ППО, військові йдуть уперед, використовують техніку», – зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що минулого року всі також вважали, що ЗСУ в патовій ситуації.

«Кілька військових хитрощів, і ви пам'ятаєте, Харківський регіон був звільнений … Ми не маємо права опускати руки. Яка альтернатива? Що, треба віддати третину нашої держави? Це ж буде тільки початок. Ми ж знаємо, що таке заморожений конфлікт, ми ж для себе зробили висновки», – сказав він.

Також статтю Залужного в ефірі телемарафону прокоментував заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква. За його словами, детальні коментарі пресі щодо ситуації на фронті можуть «полегшити роботу» ворогу.

«На місці військових я б, напевно, найменше, що б робив, – це коментував для преси, для відкритої публіки, те, що відбувається на фронті, і те, що може відбутися на фронті», – зазначив він.

Заступник керівника ОП розповів, що після виходу цієї статті йому зателефонував «один із керівників кабінету лідерів», який запитав: «Що доповідати моєму лідерові? Ви справді в глухому куті?».

«Ми такого ефекту хотіли досягти цією статтею?… Якщо таким чином ми досягнемо успіхів, можливо, це дуже глибокий стратегічний задум, але мені, чесно кажучи, дуже дивно», – сказав Жовква.