Зеленський та Луценко дві години спілкувалися в офісі «Кварталу 95»

Генеральний прокурор України Юрій Луценко приїхав на зустріч до обраного президентом України Володимира Зеленського в офіс студії «Кварталу 95» у Києві. Про це повідомляє Bihus.info з посиланням на речницю генпрокурора Ларису Сарган.

За словами Сарган, зустріч була офіційною, відбулася на запрошення Зеленського і тривала 2 години.

Речниця Луценка розповіла, що співбесідники обговорювали роботу правоохоронних органів, у тому числі ГПУ.

Джерело в ГПУ повідомило, що під час зустрічі Зеленський не вмовляв генерального прокурора Юрія Луценка піти у відставку.

«Взагалі не вмовляв», - цитують джерело Українські Новини.

За його словами, Луценко зустрівся із Зеленським на його запрошення.

На зустрічі обговорювалися загальні питання з правоохоронної діяльності.

Зазначимо, що відразу після перемоги в другому турі президентських виборів Зеленський заявив, що має намір позбутися від Юрія Луценка на посаді генерального прокурора.

Сам Луценко раніше заявив, що не бачить «ні моральних, ні правових підстав» для того, щоб йти у відставку. За словами генпрокурора, у нього були «регулярні зустрічі» з Зеленським.