Президент Володимир Зеленський до Дня Незалежності України нагородив двох закарпатців – орден «За заслуги» отримав заступник голови Закарпатської ОВА Ігор Шинкарюк, звання «Заслужений лікар України» присвоїли завідувачу опікового відділення Закарпатської обласної лікарні Андрій Погоріляк.

Відповідний указ про нагородження Володимир Зеленський підписав напередодні Дня Незалежності, у вівторок, 23 серпня.

«Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня Шинкарюка Ігоря Сергійовича — заступника голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Присвоїти почесне звання «Заслужений лікар України Погоріляку Андрію Йосиповичу — завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства "Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака" Закарпатської обласної ради», – йдеться у документі.

Зазначимо, 37-річний підполковник СБУ Ігор Шинкарюк воював на фронті з 2014 року. У 2019-2020 роках працював заступником голови Закарпатської ОДА Анатолія Полоскова, пізніше, із січня 2021 року, був призначений на посаду заступника теперішнього голови Закарпатської ОВА Віктора Микити. На місцевих виборах у 2020 році балотувався до Ужгородської міської ради від політичної партії «Самопоміч», однак обраним не був.

Заступник голови Закарпатської ОВА Ігор Шинкарюк (фото Віктор Микита/Facebook)

Завідувач опікового відділення Закарпатської обласної лікарні ім. Новака, кандидат медичних наук Андрій Погоріляк – відомий на Закарпатті травматолог, який єдиний в області проводить унікальні операції з пришивання кінцівок під мікроскопом. Лікар керує унікальними операціями з відновлення кінцівок, органозберігаючі операції.

Лікар-хірург, кандидат медичних наук Андрій Погоріляк (фото з відкритих джерел)

Від початку повномасштабного вторгнення опікується лікуванням поранених військовослужбовців, особисто виконує складні реконструктивно-пластичні мікрохірургічні втручання. На початку серпня 2022 року Андрій Погоріляк отримав престижну українську медичну нагороду «Орден святого Пантелеймона».