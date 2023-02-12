Указ президента набуває чинності від дати публікації

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 12 лютого, ввів у дію рішення РНБО про застосування санкції проти 200 осіб, які повʼязані з Росією. Про це повідомляється у відповідному указі президента, оприлюдненого у неділю, 12 лютого.

«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», — йдеться у тексті документа.

Перелік підсанкційних осіб, до яких застосовуватимуться спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, внесений Службою безпеки України.

Обмеження стосуються здебільшого громадян Росії. Санкції зокрема запроваджені проти російського дипломата, одного з найближчих помічників диктатора Владіміра Путіна з питань зовнішньоекономічної політики Юрія Ушакова. Також серед них керівник апарату колегії Військово-промислової комісії Російської Федерації Ігор Боровков, генеральний директор ВАТ «Концерн Росенергоатом», заступник директора ВАТ «Атоменергопром» Сергій Обозов та інші.

Також під санкції потрапив український колаборант Андрій Чернічук, якого російська компанія Росатом призначила «генеральним директором» тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань та інші обмеження.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

11 лютого Володимир Зеленський анонсував відповідні рішення РНБО та зазначив, що Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Офіс генерального прокурора мають значні результати у захисті нашої держави від тих, хто працював на агресора.