Збройні сили України фіксують збільшення кількості обстрілів та спроб наступальних дій з боку російських окупантів, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 18 січня.

«Як і завжди, весь день сьогодні на зв'язку з нашими військовими. Ситуація на фронті залишається тяжкою, епіцентр найбільш жорстоких і принципових боїв – на Донбасі. Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів та спроб наступальних дій від окупантів», – сказав він.

Також у цьому зверненні президент висловив подяку бійцям 68-ї окремої єгерської бригади та 36-ї окремої бригади морської піхоти за ефективне враження ворога та необхідну стійкість саме на Донбасі, а також підрозділам Головного управління розвідки Міністерства оборони України за дії, які зменшують шанси окупантів.

Крім того, президент подякував тим, хто брав участь у рятувальній операції в Броварах, де внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС.

Перед цим, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Зеленський заявив, що Росія готується до реваншу.