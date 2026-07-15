

Цитата дня «Це велика честь – вручити Урсулі фон дер Ляєн сьогодні перший український орден Європи. Це нагорода, якої ніхто ніколи не зможе скасувати і позбавити, бо слово України тверде».

Володимир Зеленський, Президент України, 15 липня 2026 року



У День української державності, 15 липня, у Києві президент України Володимир Зеленський нагородив президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи. Це нова державна нагорода України для відзначення українців та іноземців за значний внесок у євроінтеграцію, посилення стійкості держави, захист безпеки Європи та зміцнення міжнародної співпраці. Першою цим орденом відзначили Урсулу фон дер Ляєн. Володимир Зеленський зіронізував, що цієї нагороди ніколи не позбавлять, натякаючи на суперечки з Польщею через історичну пам’ять. У червні Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського найвищої польської нагороди – ордена Білого орла. Це спричинило масове повернення українськими політиками польських відзнак.