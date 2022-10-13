Затриману у Покровському районі Донеччини жінку, яка у червні передавала координати ЗСУ незаконним збройним формуванням «ДНР», засудили до 9 років ув’язнення. Про це повідомляє СБУ.

В суді підтверджено зібрані слідчими СБУ докази, зокрема факти передачі:

координат складу боєприпасів ЗСУ поблизу Покровська;

інформації про чисельність підрозділу українських сил оборони в районі;

маршруту переміщення колони броньованої техніки та військового транспорту Збройних сил.

«Своїми діями інформаторка поставила під загрозу життя великої кількості військовослужбовців ЗСУ. Лише завдяки своєчасному реагуванню сил оборони, підрозділ Збройних сил вчасно змінив позиції», – ідеться в повідомленні.

Жінку засудили за ч. 3 ст. 114-2 ККУ – несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України. Вирок набере законної сили після закінчення терміну подання апеляційної скарги.

Засуджена мешканка Донеччини

Викриття злочину проводили співробітники Управління СБУ в Івано-Франківській області спільно із Головним управлінням СБУ в Донецькій і Луганській областях. Обвинувачення в суді підтримувала Івано-Франківська обласна прокуратура.