Служба безпеки України встановила особу чоловіка, який зняв і оприлюднив відео влучання російської ракети в об’єкт критичної інфраструктури у Львові 10 жовтня. 45-річний львів’янин визнав свою помилку. Наразі ведеться розслідування, відповідно до якого чоловік отримає покарання.

Із львів’янином записали відео, в якому він закликає інших не повторювати його помилок.

«10 жовтня з власної ініціативи я поширив відео моменту ракетного обстрілу критичної інфраструктури у Львові. На жаль, згодом пропагандистські медіа використали його для проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України. Я усвідомив хибність дій, адже не мав наміру нашкодити Україні. Закликаю усіх не повторювати моєї помилки – не викладати відео з наслідками ракетних атак, адже вони можуть використовуватись для коригування точності завдання ударів повторно», – повідомляє львів’янин.

У прес-службі СБУ уточнили, що з львів’янином провели профілактичну розмову. І нагадали про відповідальність за ст. 114-2 Кримінального кодексу, яка передбачає великі терміни позбавлення волі.

«45-річного чоловіка затримали через те, що у нього виявили інформацію, яка могла загрожувати нашій безпеці. Чоловіка попередили про можливу кримінальну відповідальність за ст. 114-2 ККУ, строки позбавлення волі за якою дуже серйозні. До кримінальної відповідальності він наразі не притягатиметься, він не потрапляє під цю статтю, лише можливо до адміністративної за результатами розслідування», – зазначила ZAXID.NET речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська.

Поширене в мережі відео повидаляли, але воно встигло розійтись в російських пропагандистських ЗМІ та пабліках.

«Ваш запис це «очі» для ворога, які можуть стати інструментом в інформаційно-розвідувальних операціях, а також матеріалом для проведення аналітики масштабів ураження ракетних обстрілів по нашій країні. Також не дрімають і російські пропагандистські медіа, адже вони з нетерпінням очікують на черговий запис пересічних громадян для подальшого проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України», – нагадала прес-служба СБУ у Львівській області.

Правоохоронці активно відпрацьовують кожен випадок поширення таких відео в інтернеті, встановлюють причетних та притягають їх до відповідальності. Поширення відео, фото обстрілів об’єктів оборонної та військової інфраструктури карається до 12 років тюрми.