Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютери, де збереглися докази проросійського агітаторства

Служба безпеки України викрила та затримала двох львів'янок, які в соцмережах активно поширювали антиукраїнські дописи, виправдовували російське вторгнення і відверто підтримували Владіміра Путіна. Жінкам вже висунули офіційні підозри у злочиній діяльності, їм загрожує до п'яти років ув'язнення, повідомила прес-служба СБУ у п'ятницю, 1 липня.

За даними слідчих, дві львів'янки з проросійськими поглядами на своїх особистих сторінках у забороненій соцмережі «Одноклассники» публічно заперечували масові вбивства росіянами мирних українців, а також виправдовували війну, яку розпочала Росія.

«Жительки Львова та області поширювали проросійські наративи у забороненій соцмережі «Одноклассники». Впродовж тривалого часу вони розповсюджували матеріали, у яких відкрито виправдовували та прославляли злочинні дії російських військових, дискредитували сили ЗСУ та поширювали антиукраїнські дописи», – повідомила СБУ, однак більше жодних деталей щодо затриманих вони не розголошують.

Під час домашніх обшуків у зловмисниць правоохоронці вилучили комп'ютери та мобільні телефони із доказами.

У прокуратурі уточнили,що двом жінкам повідомлено про підозри за виправдовування, визнання правомірною, та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Їм загрожує до пяти років ув'язнення.