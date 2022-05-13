Тетяна Поп неодноразово була гостею прямих ефірів на російському телебаченні

СБУ оголосила підозру у підтримці та виправдовуванні агресії Росії проти України 38-річній Тетяні Поп, вихідці із Закарпаття, колишній мешканці Хуста, яка два роки тому переїхала до Москви. Закарпатка неодноразово виступала на російському телебаченні, підтримувала політику Володимира Путіна, заперечувала збройне вторгнення РФ на територію України та дискредитувала ЗСУ.

Як у п’ятницю, 13 травня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, підозрювана активно публікувала на своїх сторінках у соцмережах проросійські пости та сприяла росіянам у проведенні спеціальних інформаційних операцій. Крім того, закарпатка неодноразово виступала у прямих ефірах на російському телебаченні та просувала ідеї кремлівського «русинства». Правоохоронці імені підозрюваної не називають, проте, за даними ZAXID.NET, йдеться про 38-річну колишню мешканку Закарпаття Тетяну Поп.

«Захисниця кремлівської версії «русинства» особисто брала участь у прямих ефірах політичних ток-шоу на російських телеканалах. З початку повномасштабної агресії РФ, пропагандистка, через мережу створених нею аккаунтів у соціальних мережах та російські телеканали, сприяла Росії у проведенні спеціальних інформаційних операцій. Жінка поширювала матеріали, у яких заперечувала збройну агресію Росії та тимчасову окупацію окремих територій України», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнили, що підозрювана у 2019 році переїхала до Москви та з того часу систематично виступає в ефірах проросійських телеканалів, відкрито підтримуючи збройну агресію Росії та діяльність самопроголошених «республік» на тимчасово окупованих територіях України.

«Зокрема, жінка називала війну «операцією з повного звільнення Донбасу», заперечувала присутність військових агресора у Чернігові, а відео із загиблими там цивільними мешканцями називала «черговою постановкою». Також пропагувала ідею незалежності псевдоутворень ДНР та ЛНР», – додають у прокуратурі.

38-річній Тетяні Поп оголосили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). Слідство триває.