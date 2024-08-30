Червоноградський міський суд Львівщини виніс вирок місцевому мешканцю, який вдарив службове авто поліції та, демонструючи ніж, погрожував слідчому вбивством. Суд звільнив раніше судимого порушника від тюремного ув’язнення, призначивши умовне покарання.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, випадок трапився цьогоріч на початку квітня у Червонограді. Місцевий мешканець Віктор Васильєв ввечері йшов нетверезим та побачив припарковане службове авто поліції. Він наніс удар по капоту машини та гучно лаявся. Слідчий побачив це та підійшов до порушника, на що червоноградець витягнув ніж та погрожував йому вбивством. Щодо затриманого порушили кримінальну справу за фактом погроз правоохоронцю.

У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що пам’ятає як він вдарив авто по капоту та мав конфлікт із поліцейським, але деталей не пам’ятає, бо був нетверезим. Правоохоронець, якому погрожували ножем, розповів суду, що немає претензій до обвинуваченого, бо той вибачився.

Справу розглянув суддя Микола Новосад, який дослідив усі матеріали та дані про обвинуваченого, який є раніше судимим. Суддя призначив йому покарання – два роки тюрми, але звільнив від його відбування з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.