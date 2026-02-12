Збаразький районний суд призначив три роки пробаційного нагляду чоловіку з громади за завантаження з інтернету та зберігання майже 5 тис. файлів з дитячим порно. У суді обвинувачений Олександр Любасюк визнав повністю свою провину і просив не карати його суворо.

Як йдеться у матеріалах вироку Збаразького районного суду від 9 лютого, кіберполіція встановила, що житель громади Олександр Любасюк з 13 квітня по 2 вересня 2025 року перебував вдома і завантажував на свій ноутбук фото та відеофайли, які належать до дитячої порнографії.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що чоловік зробив це за допомогою програми uTrorrent. Загалом він завантажив 2854 зображень та 1788 відеофайлів дитячого порно.

Під час засідання Олександр Любасюк пояснив, що завантажив файли дитячої порнографії та зберігав їх для особистого перегляду. Комусь продавати чи поширювати їх на меті не мав. У вчиненому обвинувачений розкаявся та просив суворо його не карати.

Суд врахував, що чоловік вперше притягується до кримінальної відповідальності, покаявся та активно сприяв розслідуванню. Суддя Галина Щербата призначила жителю Збаразької громади три роки пробаційного нагляду, з позбавленням права обіймати посади, які пов’язані з навчанням та вихованням дітей терміном на три роки. Олександр Любасюк зобов’язаний періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.