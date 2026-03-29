Переправники організували втечу за кордон двох ухилянтів

Поліцейські, оперативники СБУ спільно з прикордонниками затримали на Закарпатті мешканця Львівщини та двох жителів Чернівецької області, які за 10,8 тис. доларів організували переправлення через кордон двох ухилянтів.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ, ділки збиралися переправити через держкордон двох чоловіків призовного віку, яких підшукали за допомогою спільних знайомих. Кожен із членів угруповання виконував свою функцію.

«Так, буковинці повинні були доставити клієнтів з Тернополя на Закарпаття, де у подальшому передати їх львів’янину, котрий, у свою чергу, зобов’язався транспортувати потенційних порушників безпосередньо до лінії державного кордону», – розповіли в ДПСУ.

Переправників затримали після одержання грошей

На територію Закарпаття буковинці з клієнтами потрапили в обхід контрольного поста «Нижні Ворота». Пройти необхідну перевірку на решті контрольних постів зловмисники збиралися за підробленими документи.

«Свої послуги ділки оцінили у 10800 доларів США. Обумовлену суму клієнти віддали жителю Львівщини. Правоохоронці задокументували факт отримання цих коштів. Усіх трьох переправників затримали в порядку ст. 208 КПК України», – додали в ДПСУ.

Двом жителям Чернівецької області та одному жителю Львівщини повідомили про підозру за незаконне переправлення через кордон (ч.3 ст. 332 ККУ).