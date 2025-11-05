Екоінспекція провела рейди в Микулинцях

На Тернопільщині житель Микулинецької громади отримав штраф в розмірі 3060 грн за спалювання стерні. Під час розпалювання вогню на полі його виявили працівники Тернопільської обласної екоінспекції. На чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення.

Під час планового рейду в селі Хмелівка Микулинецької громади інспектори з охорони навколишнього середовища виявили місцевого жителя, який розпалював вогонь на полі, де залишилися стерня. Про це повідомили в Державній екоінспекції в Тернопільській області. Працівники інспекції зафіксували порушення на фото та відео, а на чоловіка виписали адміністративний протокол за ст. 77-1 КУпАП. Згідно з цією статтею, чоловік має заплатити 3060 грн штрафу.

Чоловік палив стерню на полі

В екоінспекції нагадали, що спалювання стерні, сухої трави, листя знищує родючий шар ґрунту, шкодить довкіллю, загрожує здоров’ю людей і часто призводить до пожеж. За такі порушення передбачена адміністративна відповідальність:

• на громадян – штраф від 3 060 до 6 120 грн;

• на посадових осіб – від 15 300 до 21 420 грн.

Якщо ж підпал сухої трави чи листя виявили на території природно-заповідного фонду, то розміри штрафів зростають удвічі.