Український спецпризначенець допитує полонених «вагнерівців»

Українські спецпризначенці з ГУР взяли в полон російських найманців з ПВК «Вагнера» в Республіці Судан. Про це свідчить відео, отримане журналістами Kyiv Post, на якому українські військові допитують захоплених «вагнерівців».

На одному з фрагментів відео бійці спецпідрозділу «Тимура» ГУР МО України оглядають військовий транспорт з тілами вбитих російських найманців. Вантажівка має сліди інтенсивного обстрілу, крізь лобове скло видно тіло солдата з нашивкою ПВК «Вагнера».

На наступних кадрах український спецпризначенець допитує полоненого. Полонений зізнається, що входить до складу групи найманців ПВК «Вагнера». Полонений розповідає, що близько 100 вагнерівців приїхали уСудан транзитом через ЦАР, щоб «повалити місцеву владу».

Раніше видання Kyiv Post публікувало відео, на якому українські безпілотники у Судані знищують російських найманців та їхніх «місцевих терористичних партнерів». Крім того, у листопаді 2023 року Kyiv Post отримав два відео, на яких спецпризначенці полюють на найманців у тому ж Судані.

Ще одне відео з ймовірною роботою українських військових у Судані публікувало інтернет-видання «Бабель». На кадрах було видно роботу українських спецпризначенців та наслідки вдалої операції.

Офіційно ГУР не підверджувало свою причетність до ліквідації «вагнерівців» у Судані. Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у вересні минулого року ухилився від відповіді щодо присутності ГУР у Судані, але заявив, що бойовики терористичного угруповання «Вагнер», які брали участь у держаному перевороті у Судані, є ворогами України у будь-якій точці Землі.

«В кінці весни там стався черговий заколот, який повністю підтримувала російська сторона. Підрозділи «Вагнера» брали участь і в організації, і безпосередньо в самому перевороті. Це все, що можу вам сказати. Це наші вороги, і ми будемо діяти в будь-якій точці земної кулі», – заявив глава ГУР.

Конфлікт у Судані між армією та Силами оперативного реагування (RSF) розпочався 15 квітня 2023 року. Росія і підконтрольна їй група «Вагнера» брали участь у суданському держперевороті, підтримуючи лідера RSF Мухаммада Дагло (Хамідті) і його бойовиків. За час боїв між бойовиками та армією Судану загинуло понад 3 тис. громадян, ще 6 тис. дістали поранення.

У вересні 2023 року американський телеканал CNN повідомив, що українські спецслужби, ймовірно, стоять за ударами по силах ПВК «Вагнер» у Судані. Удари нібито було завдано за два дні після того, як «вагнерівці» доправили велику партію зброї в африканську країну.