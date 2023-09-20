Кадри атаки дрона на сили «Вагнера» в Судані

Українські спецслужби стоять за ударами безпілотників і наземною операцією, спрямованою проти підтримуваного російською приватною компанією «Вагнер» повстанців у Судані. Про це повідомила американська телерадіокомпанія CNN 19 вересня, посилаючись на результати власного розслідування.

Видання посилається на розмову з українським військовим джерелом, котре описало операцію як роботу «не суданських військових». На питання про те, чи стоїть Україна за атаками, джерело лише зазначило, що «відповідальність, ймовірно, покладена на українські спецслужби».

Операція включала наземну компоненту та серію атак дронів на воєнізоване угруповання Сил швидкої підтримки (RSF), котре користується підтримкою російських найманців «Вагнер» в ході боротьби проти суданської армії за контроль над країною.

CNN зазначає, що відеокадри епізоду наземної операції у якому задіяні добре екіпіровані бійці, оснащені пристроями нічного бачення та тепловізорами, що не характерно для жодної зі сторін місцевого конфлікту.

Ще однією нехарактерною особливістю нещодавніх подій стало застосування ударних FPV-дронів, котрі набули поширення в ході російсько-української війни. Канал не зміг підтвердити причетність України до ударів, проте там описали відео як «відмінні риси атак дронів в українському стилі».

«Два комерційно доступні дрони, які широко використовуються українцями, брали участь щонайменше у восьми ударах, водночас на контролері дрона було видно український текст», – сказано в матеріалі.

Безпілотники нанесли шість ударів по пікапам, що рухались по мосту Шамбат. Вісім інших атак уразили припарковані транспортні засоби, будівлі та озброєних людей в Омдурмані та західному передмісті Омбада.

На одному з відео, на якому видно монітор пульта керування безпілотника, видно текст англійською та українською мовами, зокрема слово «Зупинити». Оператора безпілотника, який виглядає іноземцем, також можна побачити у відображенні диспетчера, але оператор одягнений у балаклаву, і його не можна ідентифікувати.

Українська мова на пульті керування безпілотником DJI Mavic 3, що проводив розвідку у Судані

Високопоставлене джерело серед суданських військових заявило, що йому «нічого не відомо про українську операцію в Судані» і воно не вірить, що це правда.

Своєю чергою, представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі «РБК-Україна» повідомив, що у відомстві не можуть ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію від CNN

«Ми не можемо це ні підтвердити, ні спростувати», – заявив він.

Водночас Юсов зазначив, що ГУР може лише констатувати факт послаблення впливу Росії скрізь по світу. За словами представника розвідки, РФ втрачає все те, що завойовувала і накопичувала поколіннями ще з часів Радянського союзу.

«Це зокрема стосується й Африки. Можна також нагадати слова генерала Буданова про те, що Україна буде знищувати російських воєнних злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не знаходилися», – наголосив Юсов.

Додамо, що Росія та ПВК «Вагнер» були безпосередньо причетні до спроби державного перевороту у Судані. За деякими данними, близько 90% усієї зброї для повстанців постачається російськими найманцями.