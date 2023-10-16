Українська ІТ-компанія Eleks змусила всіх співробітників підписати документ, згідно з яким вони повинні уникати поганих висловлювань за національною приналежністю щодо інших працівників, зокрема й росіян. Про це 16 жовтня повідомило видання Ain.ua з посиланням на анонімні джерела, що знайомі з ситуацією в компанії.

Зазначається, що ці зміни спричинив конфлікт, який виник в колективі під час однієї з загальнокорпоративних Q&A-сесій. Деяких співробітників обурив той факт, що у вищій ланці менеджменту Eleks працює керівник з чинним громадянством РФ, який в тому числі має доступ до інформації, щодо проектів, які стосуються співпраці з Міноборони.

Своєю чергою, в Eleks у відповідь на питання Ain.ua стосовно оборонних проектів заявили, що жодний з таких не ведеться компанією.

«У групи компаній Eleks станом на сьогодні відсутні контракти щодо співпраці у оборонному секторі у будь-якій із країн, а доступи до інформації налаштовані виходячи із світових практик та стандартів щодо role based access control (котрі передбачають обмеження прав користувачів до мінімально необхідного рівня прав для виконання роботи, а С-level за замовчуванням не потрібні деталі роботи будь-якого із проектів)», – ідеться у відповіді компанії.

З посиланням на джерела журналісти стверджують, що топ-менеджер із громадянством РФ працює в компанії понад чотири роки. Компанія не заперечувала цей факт, однак і не афішувала. При цьому, цей співробітник після 2014 року неодноразово їздив у Росію, а після початку повномасштабного вторгнення він переїхав у Польщу.

До квітня 2023 року, коли інформація про громадянство одного з топ-менеджерів стала публічною, виявилось, що значна частина співробітників про це не знали. Невдовзі після цього випадку всі співробітники Eleks отримали поштою документ, який керівництво компанії вимагало підписати. В ньому серед іншого йдеться про те, що в компанії діє політика толерантності та недискримінації, зокрема за національними та мовними ознаками. Винятків щодо росіян чи білорусів вона не містить, попри те, що Україна перебуває у фазі активної війни з РФ за підтримки Білорусі.

Власне цей лист співробітники й оцінили як спробу захистити росіян у колективі, адже підписати документ всіх співробітників Eleks зобовʼязали саме після скандалу.

«Керівництво жодним чином не прокоментувало це – жодної аргументації на користь перебування в компанії цієї людини. А потім раптом попросили підписати нову політику проти дискримінації, згідно з якою ми не можемо відкрито писати в чатах чи навіть власних соцмережах, що ненавидимо русню. Чого б це? З одного боку, такі політики “толерантності” – звичайна справа на міжнародному ринку і вони є у всіх компаній. З іншого, ми в Україні, наші близькі воюють, ми ховаємося від ракет, волонтеримо – і нам навіть не можна відкрито ненавидіти росіян? Особисто я повʼязую це саме з тим, що в компанії працює ця людина», – анонімно розповів журналістам один із працівників.

Натомість у Eleks переконують, що політика недискримінації в компанії існує з 2017 року, коли затвердили відповідний кодекс, й у 2023 році змін до нього не вносили. На питання журналістів стосовно громадян РФ в топ-менеджменті Eleks компанія не відповіла, тож Ain.ua також не вказує імені цього співробітника, як і інші працівники в анонімних коментарях.

Крім цього, джерела в керівництві Eleks повідомили журналістам, що з 2013 року в компанії діє негласна заборона на працевлаштування росіян, пізніше її поширили й на вихідців із тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, а також Криму. У самій компанії будь-які дискримінації під час найму заперечили.

Зазначимо, українська ІТ-компанія Eleks заснована у Львові та має низку офісів за кордоном. Вона входить у топ-10 ІТ-роботодавців в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення ELEKS багато донатить і підтримує різноманітні волонтерські ініціативи, а також ЗСУ.