Адама Дєлімханова називають найближчим соратником Рамзана Кадирова

На Запоріжжі українські військові завдали удару по кортежу Адама Дєлімханова, якого називають найближчим соратником Рамзана Кадирова. Першим про це повідомив журналіст і військовий Кирило Сазонов.

За його словами, українська розвідка займалася пошуком скупчення російської техніки на Запоріжжі та натрапила на кортеж позашляховиків і завдала по ньому артилерійського удару. Всі тіла вивозили на 12 гвинтокрилах. За словами Сазонова, внаслідок удару Дєлімханов нібито загинув. Водночас, полковник ЗСУ Анатолій Штефан заявив, що інформація про ліквідацію Дєлімханова наразі не підтверджується. Генштаб ЗСУ наразі офіційно не коментував повідомлення про поранення Дєлімханова.

Російські ЗМІ пишуть, що Дєлімханова важко поранили, але він живий. При цьому пропагандитський телеканал «Звєзда» свої повідомлення редагував кілька разів, щоразу посилаючись на інші джерела. Рамзан Кадиров у своєму Telegram-каналі написав, що не може зв'язатись з Делімхановим та просить ГУР розповісти, по яких позиціях вдарили українські захисники.

Після цього, ватажок підрозділу «Ахмат» Апті Алаудінов спершу іронічно заявив, що з Дєліхановим все добре, його навіть не було на Запоріжжі і він «живіше всіх живих», але згодом заявив, що за наказом Кадирова вирушає «на місце інциденту з Дєлімхановим».

Командир 72-ої бригади ЗС РФ Роман Вєнєвітін, якого раніше брали в полон «вагнерівці», заявив, що координати Дєлімханова та «кадирівців» злили саме найманці ПВК «Вагнер», нібито для помсти Кадирову, який погрожував злити компромат на ватажка ПВК «Вагнера» Євгєнія Прігожина. За його даними, Дєлімханов важко поранений.

53-річний Адам Дєлімханов – російський державний діяч, заступник голови уряду Чеченської республіки, депутат Державної думи РФ. Під час Першої Чеченської війни був особистим водієм польового командира Салмана Радуєва. З початком Другої Чеченської війни 1999 року перейшов на бік сил РФ. Правозахисники та журналісти в Росії звинувачували Дєлімханова у порушеннях прав людини.

Дєлімханова називають найближчим соратником Рамзана Кадирова. Глава Чеченської республіки називав Дєлімханова «людиною, яка може його змінити». За словами Кадирова, Дєлімханов брав участь в облозі Маріуполя під час російського вторгнення в Україну, як командувач чеченськими силами в бою.