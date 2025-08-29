Тіло хлопця розшукали в місцевій лісопосадці

Зниклого у четвер, 28 серпня, 18-річного мешканця села Замок на Львівщині, наступного дня знайшли мертвим.

Трагедія сталася у селі Замок на Жовківщині. 18-річний хлопець пішов з дому і не повернувся, мобільного телефону з собою не брав. Родичі звернулися в поліцію, яка почала пошуки зниклого.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що вранці 29 серпня хлопця знайшли мертвим у місцевій лісопосадці.

Попередня версія трагедії – самогубство.