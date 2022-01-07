Хлопець разом із односельцем поверталися з лісу після заготовки дров

13-річного Богдана Щербу, який впав у воду під час проїзду гірської дороги на фірі, знайшли мертвим. Поліція виявила тіло хлопця неподалік берега річки у селищі Великий Бичків на Закарпатті, за 10 км від місця падіння.

Як ZAXID.NET уточнила речниця поліції Закарпаття Анна Дан, 13-річного мешканця села Кобилецька Поляна правоохоронці знайшли у суботу, 7 січня. На тілі хлопця немає ознак насильницької смерті. Поліцейські встановлюють усі обставини смерті дитини.

У прес-службі ДСНС Закарпаття додали, що тіло підлітка виявили близько 15:40, поблизу берега річки Шопурки у селищі Великий Бичків, за 10 км від місця падіння хлопця у воду.

Нагадаємо, про зникнення 13-річного Богдана Щерби на Рахівщині поліція повідомила ввечері четверга, 5 січня. Хлопець разом із 24-річним односельцем заготовляли дрова та поверталися з лісу додому на фірі. Коли вони перетинали річку, стрімкий потік води почав розбивати підводу, і хлопці опинилися у річці.

Відомо, що 24-річний чоловік доплив до берега, а 13-річний хлопець зник у воді. Спершу чоловік намагався самотужки розшукати підлітка, однак, коли пошуки не дали результатів, звернувся до лісника, який і повідомив про подію екстрені служби.

Зазначимо, після сильних кількаденних дощів у річках на Закарпатті піднявся рівень води. Внаслідок інтенсивних опадів у кількох місцях зруйнувалися дороги та берегові укріплення, затоплено близько 200 будинків та дворів, зійшли селі, були підтоплені автомобільні траси.